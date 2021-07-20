До реєстру олігархів можуть потрапити до п'яти нардепів, - Корнієнко

Після прийняття закону про олігархів до відповідного реєстру можуть потрапити до п'яти діючих народних депутатів. Закон буде прийнято цієї осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка "Українським новинам" .

За його словами, закон про олігархів в будь-якому випадку буде прийнятий восени. Він також зазначив, що потрібно зосередитися на напрацюванні суміжного антитрастового законодавства, Закону про Антимонопольний комітет і про ЗМІ.

Він також відповів на запитання, скільки депутатів Ради в теорії можуть внести до реєстру олігархів.

"Треба подивитися, яка буде кінцева версія закону. Мені здається, що до 5-ти осіб може претендувати. Називати колег не буду", - зазначив Корнієнко і уточнив, що мова не про нардепів зі "Слуги народу".