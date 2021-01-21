В реестр коррупционеров попали более 5 тысяч человек в 2020, - НАПК

В 2020 году в Реестр коррупционеров внесли 5131 человека. Почти тысячу из них привлекли к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"В течение 2020 года работники НАПК обработали 13 142 судебных решений, направленных Государственной судебной администрацией Украины. Из этих решений в Реестр коррупционеров внесены сведения о 5131 человеке", - информирует агентство.

Среди них:

993 человека привлечены к уголовной ответственности;

4001 человек - к административной ответственности;

на 116 человек наложены дисциплинарные взыскания.

В ведомстве отметили, что чаще всего к уголовной ответственности привлекали за предложение, обещание или предоставление взятки должностному лицу, декларирование недостоверной информации и злоупотребление влиянием.

Также к административной ответственности привлекали за несвоевременное представление декларации, несообщение о наличии у лица реального конфликта интересов.

При этом наиболее часто как к уголовной, так и к административной ответственности привлекали депутатов местных советов, должностных лиц Национальной полиции и госслужащих.

Кроме того, в прошлом году из Реестра коррупционеров изъяли 21 человека:

15 человек на основании решений суда апелляционной инстанции об отмене приговора, вынесения оправдательного приговора, отмены постановления о наложении админвзыскания за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушения;

6 человек на основании приказа об отмене наложения дисциплинарного взыскания.

Напомним, в течение октября 2020-го Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло сведения о 602 лицах в Реестр коррупционеров.

Как писало РБК-Украина, ранее в "Слуге народа" отреагировали на идею президента Владимира Зеленского о пожизненном лишении свободы для коррупционеров. Замглавы антикоррупционного комитета ВР Галина Янченко назвала это предложение "важным месседжем".