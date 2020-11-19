НАПК внесло сведения о 602 лицах в реестр коррупционеров в октябре

Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)

В течение октября Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло сведения о 602 лицах в Реестр коррупционеров. Такие данные внесены по результатам обработки 1072 судебных решений.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В реестр внесли данные о 87 лицах, привлеченных к уголовной ответственности; 503 лицах, привлеченных к административной ответственности, и 12 лицах, на которых наложены дисциплинарные взыскания за коррупционные правонарушения. Некоторых уже ранее привлекали к ответственности несколько раз.

К уголовной ответственности в прошлом месяце привлекли:

6 депутатов местных советов,

7 работников юридических лиц частного права (частных компаний),

6 работников юридических лиц публичного права (государственных компаний).

"Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за предложение, обещание или предоставление взятки (57 раз) и получение взятки (12 раз)", - сказано в сообщении.

К административной ответственности привлечены:

252 депутата местных советов;

23 должностных лица органов местного самоуправления;

21 работник Национальной полиции.

Указано, что большинство случаев привлечения (479) произошли из-за несвоевременного декларирования.

Всего с начала года в Реестр коррупционеров внесены сведения о 4217 нарушителях.

Напомним, по состоянию на конец июля НАПК внесло в реестр коррупционеров 2018 человек. Чаще всего в реестр коррупционеров попадали работники Государственной уголовно-исполнительной службы и Нацполиции.

Как писало РБК-Украина, в "Слуге народа" отреагировали на идею президента Владимира Зеленского о пожизненном лишении свободы для коррупционеров. Заместитель главы антикоррупционного комитета ВР Галина Янченко назвала это предложение "важным месседжем".