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НАПК внесло сведения о 602 лицах в реестр коррупционеров в октябре

Украина, Четверг 19 ноября 2020 13:44
НАПК внесло сведения о 602 лицах в реестр коррупционеров в октябре
Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В течение октября Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло сведения о 602 лицах в Реестр коррупционеров. Такие данные внесены по результатам обработки 1072 судебных решений.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В реестр внесли данные о 87 лицах, привлеченных к уголовной ответственности; 503 лицах, привлеченных к административной ответственности, и 12 лицах, на которых наложены дисциплинарные взыскания за коррупционные правонарушения. Некоторых уже ранее привлекали к ответственности несколько раз.

К уголовной ответственности в прошлом месяце привлекли:

  • 6 депутатов местных советов,
  • 7 работников юридических лиц частного права (частных компаний),
  • 6 работников юридических лиц публичного права (государственных компаний).

"Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за предложение, обещание или предоставление взятки (57 раз) и получение взятки (12 раз)", - сказано в сообщении.

К административной ответственности привлечены:

  • 252 депутата местных советов;
  • 23 должностных лица органов местного самоуправления;
  • 21 работник Национальной полиции.

Указано, что большинство случаев привлечения (479) произошли из-за несвоевременного декларирования.

Всего с начала года в Реестр коррупционеров внесены сведения о 4217 нарушителях.

Напомним, по состоянию на конец июля НАПК внесло в реестр коррупционеров 2018 человек. Чаще всего в реестр коррупционеров попадали работники Государственной уголовно-исполнительной службы и Нацполиции.

Как писало РБК-Украина, в "Слуге народа" отреагировали на идею президента Владимира Зеленского о пожизненном лишении свободы для коррупционеров. Заместитель главы антикоррупционного комитета ВР Галина Янченко назвала это предложение "важным месседжем".

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