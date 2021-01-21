До реєстру корупціонерів потрапили понад 5 тисяч осіб у 2020, - НАЗК

У 2020 році до Реєстру корупціонерів внесли 5 131 особу. Майже тисячу з них притягнули до кримінальної відповідальності.
Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.
"Протягом 2020 року працівники НАЗК опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України. З цих рішень до Реєстру корупціонерів внесено відомості стосовно 5 131 особи", - інформує агентство.
Серед них:
У відомстві зазначили, що найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за пропозицію, обіцянку або надання хабаря службовій особі, декларування недостовірної інформації та зловживання впливом.
Також до адміністративної відповідальності притягували за несвоєчасне подання декларації, неповідомлення про наявність в особи реального конфлікту інтересів.
При цьому найбільш часто як до кримінальної, так і до адміністративної відповідальності притягували депутатів місцевих рад, посадовців Національної поліції та держслужбовців.
Крім того, торік з Реєстру корупціонерів вилучено 21 особу:
Нагадаємо, протягом жовтня 2020-го Національне агентство з питань запобігання корупції внесло відомості про 602 осіб до Реєстру корупціонерів.
Як писало РБК-Україна, раніше у "Слузі народу" відреагували на ідею президента Володимира Зеленського про пожиттєве позбавлення волі для корупціонерів. Замглави антикорупційного комітету ВР Галина Янченко назвала цю пропозицію "важливим меседжем".