В СН отреагировали на идею Зеленского о наказании коррупционеров

Фото: Галина Янченко (facebook.com halyna yanchenko)

В "Слуге народа" отреагировали на идею президента Владимира Зеленского об усиления ответственности для коррупционеров. Заместитель главы антикоррупционного комитета ВР Галина Янченко считает это предложение "важным месседжем".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пожизненное для коррупционеров: стоит ли властям спрашивать народ".

Как добавила нардеп, все негативные заявления экспертов об идее усиления ответственности за коррупцию являются исключительно их собственным мнением.

"Коррупция в Украине уже переросла уровень, так скажем, проблемы и стала ценностным вопросом. Поэтому месседж, который сказал президент, это фактически месседж тем коррупционерам и тем, кто только задумывается о такой возможности. И это очень правильный посыл именно украинскому обществу", - пояснила она.

Янченко не считает, что в реализации этого предложения Зеленского могут возникнуть проблемы, если его поддержит общество. По ее мнению, к разработке соответствующего законопроекта могут приступить сразу же после опроса.

"Если говорить о технической стороне вопроса, то это тоже возможно. Необходимо просто внести изменения в законодательство, чтобы ужесточить ответственность за особо тяжкие преступления, связанные с коррупцией", - отметила нардеп.

Напомним, недавно Зеленский анонсировал "всеукраинское опрос", который состоится в один день с местными выборами. Первым вопросом опроса станет усиление ответственности за коррупцию.

Позже в Офисе президента пояснили, почему именно этот вопрос решили вынести на "всеукраинское опрос".