"Ред Булл" заробив 10 мільйонів на переході між середняками Формули-1

26-річний гонщик виступатиме за команду з батьківщини. Він покине італійську стайню у кінці сезону та вже уклав багаторічний контракт із "Альпін".

Оскільки "Альфа Таурі" – сестринська з "Ред Булл" команда, то дозвіл на перехід Гаслі надавали боси "червоних биків". Вони погодилися відпустити пілота після сплати компенсації. "Альпін" виклав за достроковий розрив контракту 10 млн доларів.

Гаслі проводить свій п'ятий повний сезон у Формулі-1. За роки виступів у "Ред Буллі" та "Альфа Таурі" ("Торо Россо") він здобув перемогу в Монці-2020 та тричі піднімався на подіум. Найкращий результат цьогоріч – 5-те місце на Гран-прі Азербайджану.

Тепер у паддоку лише дві команди не підтвердили остаточні варіанти двійки пілотів на наступний сезон – "Хаас" і "Вільямс". Претендентом на обидві вакансії нещодавно став Мік Шумахер, який розпочав переговори з "Хаасом", але у випадку зриву співпраці перейде в легендарну стайню.