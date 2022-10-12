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"Ред Булл" заработал 10 миллионов на переходе между середняками Формулы-1

Фото: Подписание Пьера Гасли стало "Альпин" в копеечку (facebook.com/alphataurif1)
Автор: Антон Федорцив

От смены французским пилотом Пьером Гасли "Альфа Таури" на болид "Альпин" в сезоне-2023 наибольшую финансовую выгоду получила третья конюшня Королевских автогонок – "Ред Булл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

26-летний гонщик будет выступать за команду с родины. Он покинет итальянскую конюшню в конце сезона и уже заключил многолетний контракт с "Альпин".

Поскольку "Альфа Таури" – сестринская с "Ред Булл" команда, то разрешение на переход Гасли предоставляли боссы "красных быков". Они согласились отпустить пилота после уплаты компенсации. "Альпин" выложил за досрочный разрыв контракта 10 млн долларов.

Гасли проводит свой пятый полный сезон в Формуле-1. За годы выступлений в "Ред Булле" и "Альфа Таури" ("Торо Россо") он одержал победу в Монце-2020 и трижды поднимался на подиум. Лучший результат в этом году – 5-е место на Гран-при Азербайджана.

Теперь в поддоке только две команды не подтвердили окончательные варианты двойки пилотов на следующий сезон – "Хаас" и "Уильямс". Претендентом на обе вакансии недавно стал Мик Шумахер, начавший переговоры с "Хаасом", но в случае срыва сотрудничества перейдет в легендарную конюшню.

К слову, нидерландец Ферстаппен выиграл Гран-при Японии и стал двукратным чемпионом мира.

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Формула-1