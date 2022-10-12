"Ред Булл" заработал 10 миллионов на переходе между середняками Формулы-1

26-летний гонщик будет выступать за команду с родины. Он покинет итальянскую конюшню в конце сезона и уже заключил многолетний контракт с "Альпин".

Поскольку "Альфа Таури" – сестринская с "Ред Булл" команда, то разрешение на переход Гасли предоставляли боссы "красных быков". Они согласились отпустить пилота после уплаты компенсации. "Альпин" выложил за досрочный разрыв контракта 10 млн долларов.

Гасли проводит свой пятый полный сезон в Формуле-1. За годы выступлений в "Ред Булле" и "Альфа Таури" ("Торо Россо") он одержал победу в Монце-2020 и трижды поднимался на подиум. Лучший результат в этом году – 5-е место на Гран-при Азербайджана.

Теперь в поддоке только две команды не подтвердили окончательные варианты двойки пилотов на следующий сезон – "Хаас" и "Уильямс". Претендентом на обе вакансии недавно стал Мик Шумахер, начавший переговоры с "Хаасом", но в случае срыва сотрудничества перейдет в легендарную конюшню.