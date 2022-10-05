Аутсайдер Формули-1 накинув оком на Шумахера-молодшого
Команда Королівських автоперегонів "Вільямс" готова запросити пілота "Хааса" Міка Шумахера в свою стайню на сезон-2023.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.
Інтерес до німецького гонщика підтвердив бос британської стайні Йост Капіто. 23-річний пілот може зайняти місце, що стане вакантним після відходу Ніколя Латіфі.
"Мік заслуговує на те, щоб залишитися у Формулі-1. Будемо слідкувати, що трапиться далі, але він безперечно входить до можливих варіантів для нас. Він ще повинен прогресувати, але вже непоганий пілот для F1", – заявив глава "Вільямса".
Капіто нагадав, що Шумахер-молодший проводить усього другий сезон у Королівських автоперегонах. За словами менеджера, на такому етапі кар'єри помиляються багато пілотів і навів приклад екс-гонщика "Вільямса" Джорджа Расселла, який "із тих пір серйозно прогресував".
Раніше стартували перемовини між Шумахером і "Хаасом" про можливе продовження співпраці ще на сезон. Після гіршого в порівнянні з Магнуссеном старту сезону німецький пілот зумів стабілізувати виступи. Він набрав 12 очок у чемпіонаті, а найкраще виступив на Гран-прі Австрії – 6-те місце.
До слова, мексиканець Перес випередив обидві "Феррарі" на Гран-прі Сингапуру-2022.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.