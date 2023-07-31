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"Ред Булл" вдруге поспіль втратив завойований трофей: курйозне відео

Фото: Макс Ферстаппен здобув перемогу в Спа (facebook.com/Formula1)
Автор: Антон Федорців

Австрійська стайня Формули-1 "Ред Булл" через надемоційні святкування після Гран-прі Бельгії поповнила колекцію розбитих чемпіонських призів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter чемпіонату.

Кубок за командну перемогу в Спа повторив долю трофею Макса Ферстаппена за тріумф на Гран-прі Угорщини. Щоправда, цього разу винуватцем стала команда нідерландця.

Інцидент трапився біля боксів "Ред Булла". Стайня зібралася для спільної світлини з призами команді та її пілотам. Після фотографування в пориві емоцій гонщики та персонал побігли вперед і зачепили інформаційний щит. Той упав на командний кубок і лише дивом не зачепив трофеї пілотів.

Тиждень тому гонщик "Макларена" Норріс вирішив відкоркувати ігристе, вдаривши пляшкою об подіум. Як наслідок, додолу полетів і розбився на шматки чемпіонський кубок Ферстаппена. Організатори гонки на "Хунгарорінгу" пообіцяли зробити копію трофею для чемпіона.

Перемога на Гран-прі Бельгії стала для "Ред Булла" 13-ю поспіль. Австрійська стайня виграла всі 12 гонок і 3 спринти нинішнього сезону. Левову частку перемог здобув Ферстаппен (10 гран-прі та 2 короткі гонки).

До слова, раніше Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Бельгії у напівдощовому заїзді.

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Формула-1