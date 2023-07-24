Молода зірка Формули-1 нахабно розбив кубок чемпіона на подіумі Гран-прі Угорщини: відео

Святкування трійки найкращих пілотів за підсумками перегонів на автодромі "Хунгарорінг" у Будапешті обернулося курйозними втратами. Від рук Ландо Норріса постраждав трофей переможця гран-прі Макса Ферстаппена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Формули-1 .

23-річний гонщик "Макларена" надто емоційно відреагував на другий поспіль фініш на 2-й сходинці. Цього разу британець розділив подіум із дуетом пілотів "Ред Булла".

Бурхливе святкування Норріса точно запам'ятає Ферстаппен. Перший вирішив влаштувати чемпіонський "фонтан", ударивши пляшкою ігристого в найвищий щабель подіуму. Як наслідок, кубок нідерландця впав і розбився на кілька шматків.

Норріс після торжества попросив вибачення у Ферстаппена. Дворазовий чемпіон світу відреагував на інцидент із гумором. Згодом він виклав у власні соцмережі світлини зі зламаним трофеєм і словами подяки для британця.

Результати Норріса значно покращилися у липні. Після 4-го місця на Гран-прі Австрії британський пілот завершив другим гонки в Сільверстоуні та Будапешті. У загальному заліку сезону-2023 гонщик "Макларена" піднявся на 8-ме місце, набравши 60 очок. За весь минулий чемпіонат Норріс здобув 122 пункти.