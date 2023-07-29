Ферстаппен випередив Піастрі в спринті на Гран-прі Бельгії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати спринту .

Мінлива погода в Бельгії змусила кілька разів змінити час початку короткої гонки. Зрештою, пелотону довелося стартувати за автомобілем безпеки. Натомість сам заїзд скоротили з 15-ти кіл до 11-ти.

Утім, такий старт забезпечив інтригу. Коли сейфтікар покинув пілотів, половина гонщиків поїхала в бокси за проміжною гумою замість шин із дощовим протектором. Щасливий квиток витягнув Піастрі з "Макларена", який після піт-стопів решти конкурентів вийшов у лідери.

Переможець кваліфікації Ферстаппен ("Ред Булл") опинився поруч із австралійцем. Трохи полідирувати дебютанту сезону допоміг ветеран Алонсо. Пілот "Астон Мартіна" вилетів на мокрій ділянці траси та спровокував нову появу сейфтікару. Та щойно автомобіль безпеки покинув пелотон, чемпіон випередив Піастрі.

Цікавіше було позаду, де "полетів" до подіуму Хемілтон із "Мерседеса". Британець разом із іспанським гонщиком Сайнсом ("Феррарі") пройшли другого пілота "Ред Булла" Переса на 7-му колі. Згодом мексиканця обійшли ще й Леклер із "Феррарі" та гонщик "Макларена" Норріс.

Проте, невдахами стали і Хемілтон, і Перес. Перший отримав 5-секундний штраф за некоректний обгін другого та втратив шанси на подіум, а пілот "Ред Булла" взагалі зійшов із траси через технічні проблеми. Натомість трійка лідерів фінішувала без взаємної боротьби в складі Ферстаппена, Піастрі та гонщика "Альпін" Гаслі.

Класифікація спринту Гран-прі Бельгії-2023: