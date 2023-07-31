"Ред Булл" второй раз подряд потерял завоеванный трофей: курьезное видео

Кубок за командную победу в Спа повторил судьбу трофея Макса Ферстаппена за триумф на Гран-при Венгрии. Правда, в этот раз виновником стала команда нидерландца.

Инцидент произошел у боксов "Ред Булла". Конюшня собралась для совместной фотографии с призами команде и ее пилотам. После съемки в порыве эмоций гонщики и персонал побежали вперед и зацепили информационный щит. Тот упал на командный кубок и только чудом не задел трофеи пилотов.

Неделю назад гонщик "Макларена" Норрис решил откупорить игристое, ударив бутылкой о подиум. Как следствие, наземь полетел и разбился на куски чемпионский кубок Ферстаппена. Организаторы гонки на "Хунгароринге" пообещали сделать копию трофея для чемпиона.

Победа на Гран-при Бельгии стала для "Ред Булла" 13-й подряд. Австрийская конюшня выиграла все 12 гонок и 3 спринта нынешнего сезона. Львиную долю побед одержал Ферстаппен (10 гран-при и 2 коротких гонки).