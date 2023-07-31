"Ред Булл" вдруге поспіль втратив завойований трофей: курйозне відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter чемпіонату .

Кубок за командну перемогу в Спа повторив долю трофею Макса Ферстаппена за тріумф на Гран-прі Угорщини. Щоправда, цього разу винуватцем стала команда нідерландця.

Інцидент трапився біля боксів "Ред Булла". Стайня зібралася для спільної світлини з призами команді та її пілотам. Після фотографування в пориві емоцій гонщики та персонал побігли вперед і зачепили інформаційний щит. Той упав на командний кубок і лише дивом не зачепив трофеї пілотів.

Тиждень тому гонщик "Макларена" Норріс вирішив відкоркувати ігристе, вдаривши пляшкою об подіум. Як наслідок, додолу полетів і розбився на шматки чемпіонський кубок Ферстаппена. Організатори гонки на "Хунгарорінгу" пообіцяли зробити копію трофею для чемпіона.

Перемога на Гран-прі Бельгії стала для "Ред Булла" 13-ю поспіль. Австрійська стайня виграла всі 12 гонок і 3 спринти нинішнього сезону. Левову частку перемог здобув Ферстаппен (10 гран-прі та 2 короткі гонки).