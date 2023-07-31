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"Ред Булл" второй раз подряд потерял завоеванный трофей: курьезное видео

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Спа, Понедельник 31 июля 2023 12:30
"Ред Булл" второй раз подряд потерял завоеванный трофей: курьезное видео Фото: Макс Ферстаппен одержал победу в Спа (facebook.com/Formula1)
Автор: Антон Федорцив

Австрийская конюшня Формулы-1 "Ред Булл" из-за сверхэмоциональных празднований после Гран-при Бельгии пополнила коллекцию разбитых чемпионских призов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чемпионата.

Кубок за командную победу в Спа повторил судьбу трофея Макса Ферстаппена за триумф на Гран-при Венгрии. Правда, в этот раз виновником стала команда нидерландца.

Инцидент произошел у боксов "Ред Булла". Конюшня собралась для совместной фотографии с призами команде и ее пилотам. После съемки в порыве эмоций гонщики и персонал побежали вперед и зацепили информационный щит. Тот упал на командный кубок и только чудом не задел трофеи пилотов.

Неделю назад гонщик "Макларена" Норрис решил откупорить игристое, ударив бутылкой о подиум. Как следствие, наземь полетел и разбился на куски чемпионский кубок Ферстаппена. Организаторы гонки на "Хунгароринге" пообещали сделать копию трофея для чемпиона.

Победа на Гран-при Бельгии стала для "Ред Булла" 13-й подряд. Австрийская конюшня выиграла все 12 гонок и 3 спринта нынешнего сезона. Львиную долю побед одержал Ферстаппен (10 гран-при и 2 коротких гонки).

К слову, ранее Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Бельгии в полудождевом заезде.

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