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Речник Сил оборони півдня Плетенчук оголосив, що йде з посади

Фото: Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Юрченко

Дмитро Плетенчук оголосив, що йде з посади речника Сил оборони півдня України. Він повертається до обов'язків речника Військово-морських сил ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Плетенчука у Facebook.

Він зазначив, що його відрядження до Сил оборони півдня в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено.

За його словами, так було сплановано спочатку. Плетенчук додав, що виконував свої функціональні обов'язки в якості "кризового менеджера". 

"Дякую вищому керівництву за довіру і можливість отримати новий керівний досвід. Дякую команді. Ви справжні профі! 177 етерів, 15 брифінгів, 19 інтерв'ю і кілька кадрових перестановок, зміна політики взаємодії та діалог - такими для мене були ці 45 діб", - зазначив Плетенчук.

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни очільником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України була Наталія Гуменюк. У квітні 2024 року Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про її звільнення.

На цю посаду призначили речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука. Але він також залишався і речником ВМС.

На початку червня Наталія Гуменюк у коментарі РБК-Україна повідомила, що обіймає посаду заступниці начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь".

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