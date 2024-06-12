Речник Сил оборони півдня Плетенчук оголосив, що йде з посади

Дмитро Плетенчук оголосив, що йде з посади речника Сил оборони півдня України. Він повертається до обов'язків речника Військово-морських сил ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Плетенчука у Facebook.
Він зазначив, що його відрядження до Сил оборони півдня в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено.
За його словами, так було сплановано спочатку. Плетенчук додав, що виконував свої функціональні обов'язки в якості "кризового менеджера".
"Дякую вищому керівництву за довіру і можливість отримати новий керівний досвід. Дякую команді. Ви справжні профі! 177 етерів, 15 брифінгів, 19 інтерв'ю і кілька кадрових перестановок, зміна політики взаємодії та діалог - такими для мене були ці 45 діб", - зазначив Плетенчук.
Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни очільником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України була Наталія Гуменюк. У квітні 2024 року Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про її звільнення.
На цю посаду призначили речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука. Але він також залишався і речником ВМС.
На початку червня Наталія Гуменюк у коментарі РБК-Україна повідомила, що обіймає посаду заступниці начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь".
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