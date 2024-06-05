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Гуменюк після звільнення призначили в ОК "Південь"

Середа 05 червня 2024 15:54
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Гуменюк після звільнення призначили в ОК "Південь" Фото: Наталія Гуменюк (РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Уляна Безпалько

Наталія Гуменюк стала заступницею начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь". До цього вона обіймала посаду керівника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, але була звільнена.

Про своє призначення Гуменюк розповіла в коментарі РБК-Україна.

"Можу зазначити, що обіймаю посаду заступниці начальника управління комунікацій ОК "Південь". Це нова структура, яка утворена в рамках реформи сфери комунікацій в ЗСУ. Впевнена, це зміни на краще", - сказала вона виданню.

Передісторія

Нагадаємо, що 19 квітня 2024 року стало відомо, що Наталію Гуменюк звільнили від керівництва Центром стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.

Офіційно про її звільнення сповістили в Генеральному штабі ЗСУ, зазначивши, що прийняли рішення щодо завершення відрядження полковниці та виключення її з сил та засобів відповідного угруповання військ.

Зазначимо, що її відставці передувала звернення представників українських ЗМІ, які закликали звільнити Гуменюк. Причиною називалися нібито часті заборони висвітлювати воєнні злочини РФ в зоні відповідальності військовослужбовиці.

Додамо, що після того, як звільнили Гуменюк, на її місце призначили Дмитра Плетенчука, який заявив, що також залишається речником ВМС ЗСУ.

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