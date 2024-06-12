Спикер Сил обороны юга Плетенчук объявил, что уходит с должности

Он отметил, что его командировка в Силах обороны юга в качестве главы Центра стратегических коммуникаций и спикера группировки закончена.

По его словам, так было спланировано изначально. Плетенчук добавил, что выполнял свои функциональные обязанности в качестве "кризисного менеджера".

"Спасибо высшему руководству за доверие и возможность получить новый руководящий опыт. Спасибо команде. Вы настоящие профи! 177 эфиров, 15 брифингов, 19 интервью и несколько кадровых перестановок, изменение политики взаимодействия и диалог - такими для меня были эти 45 суток", - отметил Плетенчук.