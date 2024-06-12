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Спикер Сил обороны юга Плетенчук объявил, что уходит с должности

Фото: Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталья Юрченко

Дмитрий Плетенчук объявил, что уходит с должности спикера Сил обороны юга Украины. Он возвращается к обязанностям спикера Военно-морских сил ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Плетенчука в Facebook.

Он отметил, что его командировка в Силах обороны юга в качестве главы Центра стратегических коммуникаций и спикера группировки закончена.

По его словам, так было спланировано изначально. Плетенчук добавил, что выполнял свои функциональные обязанности в качестве "кризисного менеджера".

"Спасибо высшему руководству за доверие и возможность получить новый руководящий опыт. Спасибо команде. Вы настоящие профи! 177 эфиров, 15 брифингов, 19 интервью и несколько кадровых перестановок, изменение политики взаимодействия и диалог - такими для меня были эти 45 суток", - отметил Плетенчук.

 

 

Что этому предшествовало

Напомним, что с начала полномасштабной войны главой Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины была Наталья Гуменюк. В апреле 2024 года Генштаб ВСУ официально сообщил об ее увольнении.

На эту должность назначили спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука. Но он также оставался и спикером ВМС.

В начале июня Наталья Гуменюк в комментарии РБК-Украина сообщила, что занимает должность заместителя начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг".

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