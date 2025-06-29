Речник МЗС розніс міф Кремля: раніше Путін підтримував вступ країн до НАТО

"Російські брехні про розширення НАТО як "причину" своєї агресії проти України не витримують критики. Особливо якщо згадати власні слова Путіна з 2004 року. Архівні документи Кремля викривають лицемірство", - зауважив речник.

За його даними, 8 квітня 2004 року Путін вітав генерального секретаря НАТО в Москві, заявляючи: "Кожна країна має право вибрати той варіант, який вона вважає найбільш ефективним для забезпечення своєї безпеки".

Тоді ж він також висловив сподівання, що розширення НАТО "зміцнить довіру в Європі та в усьому світі".

"Перенесімося у сьогодення, і той самий Путін говорить про те, що Росія "обдурена" розширенням НАТО, яке, ймовірно, становить "загрозу" для Росії. Путін - патологічний брехун, який намагається переписати історію та виправдати свою імперську завойовницьку війну", - зауважив Тихий.

За його словами, улюблена пропагандистська казка Росії про "обіцянки" НАТО 1990 року Москві не рухатися на схід також була неодноразово спростована.

"В тому числі Горбачовим, тодішнім радянським лідером. Правда кришталево чиста: розширення НАТО ніколи не становило реальної загрози для Росії. Воно лише позбавило Москву можливості завойовувати суверенні європейські країни. Ось проти чого насправді протестує Путін", - підкреслив речник МЗС.

Він зауважив, що це завжди було рушійною силою бажання країн Центральної та Східної Європи приєднатися до НАТО.

"Щоб захистити своїх дітей від війни Росії та спроб колоніального панування. Майте це на увазі, коли наступного разу почуєте, як Путін або хтось інший говорить про те, що Росія була "спровокована" НАТО на атаку своїх сусідів", - підсумував він.