Спикер МИД разнес миф Кремля: ранее Путин поддерживал вступление стран в НАТО

"Российская ложь о расширении НАТО как "причине" своей агрессии против Украины не выдерживает критики. Особенно если вспомнить собственные слова Путина с 2004 года. Архивные документы Кремля разоблачают лицемерие", - отметил спикер.

По его данным, 8 апреля 2004 года Путин приветствовал генерального секретаря НАТО в Москве, заявляя: "Каждая страна имеет право выбрать тот вариант, который она считает наиболее эффективным для обеспечения своей безопасности".

Тогда же он также выразил надежду, что расширение НАТО "укрепит доверие в Европе и во всем мире".

"Перенесемся в настоящее, и тот же Путин говорит о том, что Россия "обманута" расширением НАТО, которое, вероятно, представляет "угрозу" для России. Путин - патологический лжец, который пытается переписать историю и оправдать свою имперскую завоевательную войну", - отметил Тихий.

По его словам, любимая пропагандистская сказка России об "обещаниях" НАТО 1990 года Москве не двигаться на восток также была неоднократно опровергнута.

"В том числе Горбачевым, тогдашним советским лидером. Правда кристально чиста: расширение НАТО никогда не представляло реальной угрозы для России. Оно лишь лишило Москву возможности завоевывать суверенные европейские страны. Вот против чего на самом деле протестует Путин", - подчеркнул представитель МИД.

Он отметил, что это всегда было движущей силой желания стран Центральной и Восточной Европы присоединиться к НАТО.

"Чтобы защитить своих детей от войны России и попыток колониального господства. Имейте это в виду, когда в следующий раз услышите, как Путин или кто-то другой говорит о том, что Россия была "спровоцирована" НАТО на атаку своих соседей", - подытожил он.