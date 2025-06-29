Спикер МИД разнес миф Кремля: ранее Путин поддерживал вступление стран в НАТО

Российская пропаганда годами оправдывает войну против Украины "угрозой расширения НАТО", но архивные заявления самого диктатора Владимира Путина разбивают этот миф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого в соцсети X.
"Российская ложь о расширении НАТО как "причине" своей агрессии против Украины не выдерживает критики. Особенно если вспомнить собственные слова Путина с 2004 года. Архивные документы Кремля разоблачают лицемерие", - отметил спикер.
По его данным, 8 апреля 2004 года Путин приветствовал генерального секретаря НАТО в Москве, заявляя: "Каждая страна имеет право выбрать тот вариант, который она считает наиболее эффективным для обеспечения своей безопасности".
Тогда же он также выразил надежду, что расширение НАТО "укрепит доверие в Европе и во всем мире".
"Перенесемся в настоящее, и тот же Путин говорит о том, что Россия "обманута" расширением НАТО, которое, вероятно, представляет "угрозу" для России. Путин - патологический лжец, который пытается переписать историю и оправдать свою имперскую завоевательную войну", - отметил Тихий.
По его словам, любимая пропагандистская сказка России об "обещаниях" НАТО 1990 года Москве не двигаться на восток также была неоднократно опровергнута.
"В том числе Горбачевым, тогдашним советским лидером. Правда кристально чиста: расширение НАТО никогда не представляло реальной угрозы для России. Оно лишь лишило Москву возможности завоевывать суверенные европейские страны. Вот против чего на самом деле протестует Путин", - подчеркнул представитель МИД.
Он отметил, что это всегда было движущей силой желания стран Центральной и Восточной Европы присоединиться к НАТО.
"Чтобы защитить своих детей от войны России и попыток колониального господства. Имейте это в виду, когда в следующий раз услышите, как Путин или кто-то другой говорит о том, что Россия была "спровоцирована" НАТО на атаку своих соседей", - подытожил он.
Россия постоянно спекулирует на теме вступления Украины в НАТО. Перед вторжением в Украину 2022 года у Путина заявляли, что Россия наблюдает "постепенное вторжение" НАТО в Украину и Москва не может больше с этим мириться.
Заметим, что после вторжения России в Украину, отношения между Кремлем и НАТО стали еще более напряженными.
Российские власти периодически угрожают странам Альянса и используют для этого ядерную риторику и демонстративные военные учения вблизи границ НАТО
Несмотря на это западные партнеры продолжают поддерживать Украину. В частности, поставляют оружие и усиливают санкции против РФ.
Однако в прошлом году разведка Эстонии заявила, что Россия активно готовится к новому военному конфликту, который может включать столкновение с НАТО. А вот глава минобороны Германии Борис Писториус также допустил возможность войны между Россией и НАТО и призвал союзников быть готовыми к потенциальным угрозам.
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