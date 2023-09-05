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Ребров залишився без зірки "Динамо" на матчі проти Англії та Італії: заміна знайдена

Вроцлав, Вівторок 05 вересня 2023 12:59
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Ребров залишився без зірки "Динамо" на матчі проти Англії та Італії: заміна знайдена Фото: Микола Шапаренко (праворуч) пропустить вересневі поєдинки збірної (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим отримав кадрові проблеми перед важливими поєдинками кваліфікації до Євро-2024. З обойми випав півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

24-річний хавбек покинув табір "синьо-жовтих". Завадить зіграти за національну команду одному з лідерів столичного "Динамо" ушкодження сухожилля двоголового м'яза стегна.

Шапаренко травмувався у матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій проти "Бешикташа" (0:1). Він приїхав до лав збірної України та навіть приєднався до тренувальних занять. Однак, медичне обстеження виявило, що на повне відновлення хавбеку піде 3 тижні.

Замість Шапаренка Ребров викликав Олександра Піхальонка. Хавбек "Дніпра-1" був у резервному списку збірної. У вівторок він приєднається до команди в передмісті Вроцлава. У нинішньому сезоні Піхальонок провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 3 м'ячі.

У вересні на збірну України чекають два важливих протистояння. 9 вересня команда Реброва зустрінеться з Англією у Вроцлаві, а вже 12 вересня в Мілані зійдеться в поєдинку зі збірною Італії. Наразі англійці – лідер групи C. "Три леви" набрали 12 очок (4 матчі), українці мають в активі 6 пунктів (3 поєдинки), а італійці – 3 (2).

До слова, раніше пригадали болісні вильоти "Динамо" з єврокубків на ранніх стадіях.

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