ua en ru
Вт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ребров остался без звезды "Динамо" на матчи против Англии и Италии: замена найдена

Вроцлав, Вторник 05 сентября 2023 12:59
UA EN RU
Ребров остался без звезды "Динамо" на матчи против Англии и Италии: замена найдена Фото: Николай Шапаренко (справа) пропустит сентябрьские поединки сборной (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Сергеем Ребровым получил кадровые проблемы перед важными поединками квалификации к Евро-2024. Из обоймы выпал полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

24-летний хавбек покинул лагерь "сине-желтых". Помешает сыграть за национальную команду одному из лидеров столичного "Динамо" повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра.

Шапаренко травмировался в ответном матче квалификации Лиги конференций против "Бешикташа" (0:1). Он приехал в ряды сборной Украины и даже присоединился к тренировочным занятиям. Однако медицинское обследование выявило, что на полное восстановление хавбека уйдет 3 недели.

Вместо Шапаренко Ребров вызвал Александра Пихаленка. Хавбек "Днепра-1" находился в резервном списке сборной. Во вторник он присоединится к команде в пригороде Вроцлава. В нынешнем сезоне Пихаленок провел 9 матчей во всех турнирах, в которых оформил 3 мяча.

В сентябре сборную Украины ждут два важных противостояния. 9 сентября команда Реброва встретится с Англией во Вроцлаве, а уже 12 сентября в Милане сразится в поединке со сборной Италии. В настоящее время англичане – лидер группы C. "Три льва" набрали 12 очков (4 матча), украинцы имеют в активе 6 пунктов (3 поединка), а итальянцы – 3 (2).

К слову, ранее вспомнили болезненные вылеты "Динамо" из еврокубков на ранних стадиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Сборная Украины Сергей Ребров
NEWS
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта