РЕБ не “ліквідовує” ракети: уточнення РБК-Україна

Уточнення редакції

У початковій версії заголовка інтервʼю з CEO Kvertus Ярославом Філімоновим було використано некоректне формулювання про те, що засоби РЕБ можуть "ліквідовувати" балістичні ракети. Наразі заголовок матеріалу змінено. Редакція перепрошує в читачів та спікера за допущену неточність.

Як насправді РЕБ впливає на ракети

РЕБ не може знищити ракету фізично, повідомили у Kvertus. За наявності відповідних технічних умов такі системи здатні впливати лише на окремі електронні системи зброї. Йдеться, зокрема, про системи зв'язку та навігації.

Що таке спуфінг

Вплив на навігацію балістики відбувається за допомогою методу, який має назву спуфінг.

Як працює цей метод:

система РЕБ передає фальшиві навігаційні сигнали;

це вводить в оману системи наведення балістичних ракет або керованих авіаційних бомб;

навігаційний приймач ракети починає обчислювати хибні координати замість справжніх;

у результаті ракета втрачає правильний маршрут до цілі.

На відміну від звичайного радіоелектронного глушіння, спуфінг змушує зброю збитися з прокладеного шляху.