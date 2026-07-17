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Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РЭБ не "ликвидирует" ракеты: уточнение РБК-Украина

15:58 17.07.2026 Пт
1 мин
Как на самом деле РЭБ влияет на ракеты?
aimg Константин Широкун
Фото: РЭБ подменяет спутниковый сигнал в ракетах (пресс-служба Kvertus)

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не способны физически ликвидировать или сбивать баллистические ракеты. Их действие заключается исключительно в воздействии на системы навигации путем подмены спутникового сигнала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий компании Kvertus.

Уточнение редакции

В начальной версии заголовка интервью с CEO Kvertus Ярославом Филимоновым была использована некорректная формулировка о том, что средства РЭБ могут "ликвидировать" баллистические ракеты. Заголовок материала изменен. Редакция извиняется читателям и спикеру за допущенную неточность.

Как на самом деле РЭБ влияет на ракеты

РЭБ не может уничтожить ракету физически, сообщили в Kvertus. При наличии соответствующих технических условий такие системы могут влиять только на отдельные электронные системы оружия. Речь идет, в частности, о системах связи и навигации.

Что такое спуфинг

Воздействие на навигацию баллистики происходит с помощью метода, который называется спуфинг.

Как работает этот метод?

  • система РЭБ передает фальшивые навигационные сигналы;
  • это вводит в заблуждение системы наведения баллистических ракет или управляемых авиационных бомб;
  • навигационный приемник ракеты начинает вычислять ложные координаты вместо подлинных;
  • в результате ракета теряет правильный маршрут к цели.

В отличие от обычного радиоэлектронного глушения, спуфинг заставляет оружие сбиться с проложенного пути.

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