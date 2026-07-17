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РЕБ не “ліквідовує” ракети: уточнення РБК-Україна

15:58 17.07.2026 Пт
1 хв
Як насправді РЕБ впливає на ракети?
aimg Костянтин Широкун
РЕБ не “ліквідовує” ракети: уточнення РБК-Україна Фото: РЕБ підміняє супутниковий сигнал у ракетах (прес-служба Kvertus)
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Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) не здатні фізично ліквідовувати або збивати балістичні ракети. Їхня дія полягає виключно у впливі на системи навігації шляхом підміни супутникового сигналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар компанії Kvertus.

Уточнення редакції

У початковій версії заголовка інтервʼю з CEO Kvertus Ярославом Філімоновим було використано некоректне формулювання про те, що засоби РЕБ можуть "ліквідовувати" балістичні ракети. Наразі заголовок матеріалу змінено. Редакція перепрошує в читачів та спікера за допущену неточність.

Як насправді РЕБ впливає на ракети

РЕБ не може знищити ракету фізично, повідомили у Kvertus. За наявності відповідних технічних умов такі системи здатні впливати лише на окремі електронні системи зброї. Йдеться, зокрема, про системи зв'язку та навігації.

Що таке спуфінг

Вплив на навігацію балістики відбувається за допомогою методу, який має назву спуфінг.

Як працює цей метод:

  • система РЕБ передає фальшиві навігаційні сигнали;
  • це вводить в оману системи наведення балістичних ракет або керованих авіаційних бомб;
  • навігаційний приймач ракети починає обчислювати хибні координати замість справжніх;
  • у результаті ракета втрачає правильний маршрут до цілі.

На відміну від звичайного радіоелектронного глушіння, спуфінг змушує зброю збитися з прокладеного шляху.

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