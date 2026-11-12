РЕБ над Києвом не бере балістику: експерт розповів, які ракети можна заглушити

Балістичні ракети не піддаються глушінню, бо коригують себе ще високо над Києвом, але проти більшості крилатих ракет РЕБ допомагає. Меш-мережі "Шахедів" у столиці майже завжди повністю заглушуються, проте ракети без прямого зв'язку з центром перервати неможливо.

Які ракети РЕБ над Києвом не зупиняє, а які допомагає збити з курсу

За словами Юркова, балістика такому глушінню не піддається. Вона коригує себе ще високо над територією Києва, і засобам РЕБ поки не вдається туди дістатися. Тож проти балістичних ракет такий захист не допоможе.

Проти більшості крилатих ракет, за його словами, РЕБ допомагає. Достатньо не дати ракеті побачити квадрат кілометр на кілометр, щоб вона не змогла спіймати ціль оптичним доведенням. Якщо похибка перевищує 2 км, ракета майже гарантовано не влучить, навіть якщо ворог використовує нову розробку, де фінальне наведення йде лише за параметрами з відеокамери.

Якщо "Шахед" керується людиною або комп'ютером здалеку через меш-систему, зв'язок можна перервати, зазначив Юрков. Останні китайські розробки, зокрема й у ворога, прямого зв'язку з центром не мають: ракета обраховує все всередині, а штучний інтелект сам ухвалює рішення. У "Шахедах" це використовується значно рідше, переважно для ударів по рухомих або малогабаритних цілях.

Меш-мережі, за його словами, вже давно успішно глушать. Загроза лишається поза містом, наприклад для потяга чи колони, де мало засобів РЕБ і виявлення. У Києві меш-мережа майже в усіх випадках повністю заглушується.

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