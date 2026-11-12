ua en ru
Чт, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

РЕБ над Києвом не бере балістику: експерт розповів, які ракети можна заглушити

10:55 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Лев Шевченко
РЕБ над Києвом не бере балістику: експерт розповів, які ракети можна заглушити Фото: Установка "Іскандер" (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Балістичні ракети не піддаються глушінню, бо коригують себе ще високо над Києвом, але проти більшості крилатих ракет РЕБ допомагає. Меш-мережі "Шахедів" у столиці майже завжди повністю заглушуються, проте ракети без прямого зв'язку з центром перервати неможливо.

Про це у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" розповів співзасновник компанії Contra-Drone Тимофій Юрков.

Які ракети РЕБ над Києвом не зупиняє, а які допомагає збити з курсу

За словами Юркова, балістика такому глушінню не піддається. Вона коригує себе ще високо над територією Києва, і засобам РЕБ поки не вдається туди дістатися. Тож проти балістичних ракет такий захист не допоможе.

Проти більшості крилатих ракет, за його словами, РЕБ допомагає. Достатньо не дати ракеті побачити квадрат кілометр на кілометр, щоб вона не змогла спіймати ціль оптичним доведенням. Якщо похибка перевищує 2 км, ракета майже гарантовано не влучить, навіть якщо ворог використовує нову розробку, де фінальне наведення йде лише за параметрами з відеокамери.

Якщо "Шахед" керується людиною або комп'ютером здалеку через меш-систему, зв'язок можна перервати, зазначив Юрков. Останні китайські розробки, зокрема й у ворога, прямого зв'язку з центром не мають: ракета обраховує все всередині, а штучний інтелект сам ухвалює рішення. У "Шахедах" це використовується значно рідше, переважно для ударів по рухомих або малогабаритних цілях.

Меш-мережі, за його словами, вже давно успішно глушать. Загроза лишається поза містом, наприклад для потяга чи колони, де мало засобів РЕБ і виявлення. У Києві меш-мережа майже в усіх випадках повністю заглушується.

Читайте також: Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone

Раніше радник президента з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомляв, що Росія атакувала Україну новою модифікацією "Герані-5" під назвою "Герань-5 К5-К". За його словами, вона отримала систему оптичної навігації, а також більші дальність, швидкість і висоту польоту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Ракети Вторгнення Росії до України Miltech
Новини
Чорні діри у стінах та потрощені балкони: який вигляд має 9-поверхівка у Києві після атаки РФ (фото, відео)
Чорні діри у стінах та потрощені балкони: який вигляд має 9-поверхівка у Києві після атаки РФ (фото, відео)
Аналітика
Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чи є купол РЕБ над Києвом та чому кружляють "Шахеди": інтервʼю з Юрковим з Contra-Drone