Росія вдарила по Україні новою модифікацією "Герані-5" з оптичною навігацією, - "Флеш"

Росія атакувала Україну новою модифікацією "Герані-5" під назвою "Герань-5 К5-К". Ракета отримала систему оптичної навігації, а також більші дальність, швидкість і висоту польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента з питань оборонних технологій Сергія Бескрестнова (" Флеша ").

Уперше "Герань-5 К5-К" зафіксували приблизно місяць тому. Головна відмінність від попередніх версій - оптична навігація.

Вона дозволяє орієнтуватися за зображенням місцевості, а не лише за супутниковими сигналами, які намагаються глушити засоби РЕБ.

Крім того, у нової модифікації збільшені:

дальність польоту;

швидкість;

висота.

Фото: Росія атакувала Україну новою модифікацією "Герані-5" під назвою "Герань-5 К5-К" (t.me/serhii_flash)

За словами Бескрестнова, того ж дня Росія застосувала і нову бюджетну ракету "Філін", яку теж уперше помітили лише місяць тому.