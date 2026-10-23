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Росія вдарила по Україні новою модифікацією "Герані-5" з оптичною навігацією, - "Флеш"

00:50 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Росія вдарила по Україні новою модифікацією "Герані-5" з оптичною навігацією, - "Флеш" Фото: радник президента України Сергій Бескрестнов (t.me/serhii_flash)
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Росія атакувала Україну новою модифікацією "Герані-5" під назвою "Герань-5 К5-К". Ракета отримала систему оптичної навігації, а також більші дальність, швидкість і висоту польоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента з питань оборонних технологій Сергія Бескрестнова ("Флеша").

Уперше "Герань-5 К5-К" зафіксували приблизно місяць тому. Головна відмінність від попередніх версій - оптична навігація.

Вона дозволяє орієнтуватися за зображенням місцевості, а не лише за супутниковими сигналами, які намагаються глушити засоби РЕБ.

Крім того, у нової модифікації збільшені:

  • дальність польоту;
  • швидкість;
  • висота.
Росія вдарила по Україні новою модифікацією &quot;Герані-5&quot; з оптичною навігацією, - &quot;Флеш&quot;
Фото: Росія атакувала Україну новою модифікацією "Герані-5" під назвою "Герань-5 К5-К" (t.me/serhii_flash)

За словами Бескрестнова, того ж дня Росія застосувала і нову бюджетну ракету "Філін", яку теж уперше помітили лише місяць тому.

Напередодні Бескрестнов показав нову ракету "Філін", якою Росія намагається замінити "шахеди". Вона летить на відстань до 1200 км зі швидкістю до 800 км/год і на висоті до 6 км, а її бойова частина за вагою порівнянна з одним-двома "шахедами".

Застосовувати крилату ракету "Філін" проти України Росія почала ще наприкінці літа. У ГУР тоді пояснили, що ворог робить ставку на дешеві засоби ураження з російськими двигунами.

Водночас розвідка відстежує іноземні деталі в російській зброї. Зокрема, ГУР оприлюднило перелік закордонних компонентів у навігаційних модулях "Комета", захищених від перешкод РЕБ. Ці блоки окупанти масово встановлюють на ракети і дрони.

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Дрони Російська Федерація Війна в Україні
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