Есть реальный риск нового нападения России на Украину, - Швеция

В Швеции видят реальный риск нового нападения России на Украину. Требования, которые выдвинула РФ, влияют и на безопасность Швеции.
Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью в газете Dagens Nyheter.
По ее словам, речь может идти не о захвате всей Украины, а о военном нападении, например на не контролируемые Украиной районы Донбасса.
"Ситуация настолько серьезная, что мы видим реальный риск нападения России на Украину. Это сказывается на напряженности во всем нашем регионе", - заявила Линде.
По словам Линде, выдвинутые РФ требования отразятся на безопасности Швеции.
"Чрезвычайно важным моментом для нас являются учения, ведь у нас около 20 соглашений с разными странами, в том числе с членами НАТО. Ограничение на то, с кем можно тренироваться, насколько сложными могут быть учения, насколько близко к российской границе они могут проводиться, негативно сказалось бы на нас", - заявила министр.
Напомним, Британия предупредила Россию, что украинцы будут сражаться, а РФ ждет новый Афганистан и Чечня.
По данным украинской разведки, Россия тайно перебрасывает на Донбасс танки, боеприпасы и горючее.