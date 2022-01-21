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Есть реальный риск нового нападения России на Украину, - Швеция

Автор: Анастасия Рокитна

В Швеции видят реальный риск нового нападения России на Украину. Требования, которые выдвинула РФ, влияют и на безопасность Швеции.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью в газете Dagens Nyheter.

По ее словам, речь может идти не о захвате всей Украины, а о военном нападении, например на не контролируемые Украиной районы Донбасса.

"Ситуация настолько серьезная, что мы видим реальный риск нападения России на Украину. Это сказывается на напряженности во всем нашем регионе", - заявила Линде.

По словам Линде, выдвинутые РФ требования отразятся на безопасности Швеции.

"Чрезвычайно важным моментом для нас являются учения, ведь у нас около 20 соглашений с разными странами, в том числе с членами НАТО. Ограничение на то, с кем можно тренироваться, насколько сложными могут быть учения, насколько близко к российской границе они могут проводиться, негативно сказалось бы на нас", - заявила министр.

Напомним, Британия предупредила Россию, что украинцы будут сражаться, а РФ ждет новый Афганистан и Чечня.

По данным украинской разведки, Россия тайно перебрасывает на Донбасс танки, боеприпасы и горючее.

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