Є реальний ризик нового нападу Росії на Україну, - Швеція

За її словами, мова може йти не про захоплення всієї України, а про військовий напад, наприклад на не контрольовані Україною райони Донбасу.

"Ситуація настільки серйозна, що ми бачимо реальний ризик нападу Росії на Україну. Це позначається на напруженості у всьому нашому регіоні", - заявила Лінде.

За словами Лінде, висунуті РФ вимоги позначаться на безпеці Швеції.

"Надзвичайно важливим моментом для нас є навчання, адже у нас близько 20 угод з різними країнами, в тому числі з членами НАТО. Обмеження на те, з ким можна тренуватися, наскільки складними можуть бути навчання, наскільки близько до російського кордону вони можуть проводитися, негативно позначилося б на нас", - заявила міністр.