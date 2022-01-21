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Є реальний ризик нового нападу Росії на Україну, - Швеція

Автор: Анастасія Рокитна

У Швеції бачать реальний ризик нового нападу Росії на Україну. Вимоги, які висунула РФ, впливають і на безпеку Швеції.

Про це заявила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю в газеті Dagens Nyheter.

За її словами, мова може йти не про захоплення всієї України, а про військовий напад, наприклад на не контрольовані Україною райони Донбасу.

"Ситуація настільки серйозна, що ми бачимо реальний ризик нападу Росії на Україну. Це позначається на напруженості у всьому нашому регіоні", - заявила Лінде.

За словами Лінде, висунуті РФ вимоги позначаться на безпеці Швеції.

"Надзвичайно важливим моментом для нас є навчання, адже у нас близько 20 угод з різними країнами, в тому числі з членами НАТО. Обмеження на те, з ким можна тренуватися, наскільки складними можуть бути навчання, наскільки близько до російського кордону вони можуть проводитися, негативно позначилося б на нас", - заявила міністр.

Нагадаємо, Британія попередила Росію, що українці будуть битися, а РФ чекає новий Афганістан і Чечня.

За даними української розвідки, Росія таємно перекидає на Донбас танки, боєприпаси і пальне.

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