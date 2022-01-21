ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня

Новина українською →
Лондон, Пятница 21 января 2022 12:17
Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня Фото: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сделала заявление на фоне угрозы вторжения России в Украину. Украина будет сопротивляться России в случае вторжения - и Кремль получит войну, сопоставимую с кампаниями в Афганистане или Чечне.

Об этом она заявила в сиднейском Lowy Institute, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт правительства Британии.

По ее словам, Кремль не выучил уроки истории. Трасс отметила, что Украина - гордая страна с длительной историей. Она неоднократно сталкивалась с вторжениями, начиная с монголо-татарского, пережила Голодомор - и уровень ее сопротивления высок.

"Если им придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну. Вторжение засосет в ужасное болото, которое мы знаем по советской войне в Афганистане или конфликту в Чечне", - сказала она.

Глава МИД Британии считает, что в РФ мечтают восстановить Советский Союз или что-то наподобие "большой России".

    Напомним, Британия отправила Украине военных и 2000 единиц вооружения.

    Более того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна готова передать Украине еще больше оружия.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Великобритания Украина Российская Федерация
    NEWS
    Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
    Британия предупредила Россию: украинцы будут сражаться, вас ждет новый Афганистан и Чечня
    DAILY
    Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ
    Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Игра на нервах. К чему привела паника инвесторов из-за угрозы вторжения РФ