Реальные доходы украинцев выросли почти на 10%

Доходы населения Украины в 2018 году составили 3219,5 млрд грн, расходы 3202,7 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, прирост сбережений в 2018 году составил 16,8 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного счеловека составлял 57908,6 грн.

Реальные доходы (с учетом инфляции) в 2018 году выросли на 9,9%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики Украины, реальные доходы населения в Украине за 2014 год сократились на 11,5%, за 2015 год на 20,4%. В 2016 году реальные доходы выросли на 2,0%, в 2017 году - на 10,9%.

Отметим, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. В 2017 году рост был на уровне 2,5%. В Нацбанке прогнозируют, что в 2019 году, рост реального ВВП замедлится до 2,5%.

Напомним, по оценкам НБУ, которые ранее обнародовал Национальный банк, реальный располагаемый доход населения в I полугодии 2018 года составлял 82% от уровня 2013 года. При этом НБУ использовал предварительные данные Госстата.