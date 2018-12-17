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НБУ сравнил реальные доходы украинцев в 2013 и в 2018 годах

Новости » Финансы    17.12.2018 - 18:30
НБУ сравнил реальные доходы украинцев в 2013 и в 2018 годах
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Реальные доходы растут, но пока не достигли уровня 2013 года

В I полугодии 2018 года реальный располагаемый доход населения вырос на 9,8%, но пока составляет 82% от уровня 2013 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

Как отметили в НБУ, в 2018 году финансовое состояние домохозяйств продолжало улучшаться. Рост реального располагаемого дохода ускорился благодаря пересмотру заработных плат, социальных выплат, увеличению заработков трудовых мигрантов и замедлению инфляции. В результате платежеспособность домохозяйств повысилась, а относительная долговая нагрузка на них снизилась.

НБУ сравнил реальные доходы украинцев в 2013 и в 2018 годах

Основной двигатель роста реальных доходов - заработная плата. Она увеличилась на 26%, существеннее всего - в промышленности, на транспорте, в финансовой сфере и государственном управлении. Также, все еще высокая инфляция привела к тому, что реальный располагаемый доход части населения с низкими зарплатами вырос умеренно, добавили в НБУ.

НБУ сравнил реальные доходы украинцев в 2013 и в 2018 годах

"Тенденция роста реального имеющегося дохода сохранится и в дальнейшем. За девять месяцев реальная зарплата увеличилась на 13% г/г, в частности в III квартале - почти на 15% г/г, так что за полный год темп ее прироста, вероятно, составит около 13%. В 2019 году возможно замедление реальных доходов населения из-за низких темпов роста ВВП и более жесткой фискальной политики, что будет ограничивать рост зарплат в бюджетной сфере", - говорится в отчете НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, реальные доходы (с учетом инфляции) украинцев во втором квартале 2018 года возросли по отношению ко второму кварталу прошлого года на 9,7%.

Напомним о том, что реальные доходы населения в Украине за 2014 год сократились на 11,5%, а за 2015 год - 22,3%. В 2016 году доходы выросли на 0,8%. По предварительным данным, в 2017 году реальные доходы выросли на 6,0%. За первый квартал 2018 года реальные доходы выросли на 10%.

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