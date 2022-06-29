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Реальность иная. У Зеленского о пессимистических прогнозах касаемо Украины

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Пессимистические прогнозы западных изданий о войне в Украине являются исключительно следствием плохого настроения и нытиков некоторых западных политиков.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Вот проснулся условный "сотрудник аппарата" в плохом настроении, поделился за кофе поскуливанием с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок "Все пропало, Путин (Владимир Путин, глава Кремля, - ред.) побеждает". Ага, точно побеждает. Это ирония", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, эти же самые пессимисты не верили в то, что Киев продержится более 3 суток с начала полномасштабного вторжения России, Европа введет нефтяное эмбарго, а Украина получит тяжелую технику от НАТО.

В то же время реальность, является несколько иной. Начиная с марта мир переосмыслил войну в Украине, а Киев тем временем продолжает ежедневно общаться с советниками, членами парламента и представителями западных стран.

"То, что Путин должен позорно проиграть эту войну, - абсолютный консенсус лидеров цивилизованного мира. Подчеркиваю еще раз: проигрыш РФ - безусловная цель цивилизованного мира ради прогрессивного развития человечества, а не возвращение в советские лагеря и холодные войны", - добавил Подоляк.

Украина, как отметил советник главы Офиса президента, не планирует принимать никакие компромиссы и идти на уступки. Наша страна вернет временно оккупированные территории военным путем, поскольку имеет собственный военный расчет на этот счет.

"Все, что для этого нужно, - конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружений", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк недавно также отреагировал на ультиматум России о завершении войны в Украине.

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