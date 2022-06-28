У Зеленского ответили на ультиматумы России для завершения войны

Россия не имеет права ставить Украине ультиматумы, когда заканчивать войну, поскольку не Украина ее начинала. Для окончания конфликта достаточно, чтобы в Кремле перестали отправлять ракеты по городам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Снова Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу". Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, отвести войска и отказаться от "ядерной пропаганды", - написал в Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина может прекратить войну до конца суток и для этого необходимо выполнить два условия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя заявление Пескова, сказал, что заявления, что Россия готова завершить войну против Украины, если Киев выполнит два ультиматума - это элемент словесного запугивания, не более того.

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