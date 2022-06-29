RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Реальність інакша. У Зеленського про песимістичні прогнози щодо України

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Песимістичні прогнози західних видань щодо війни в Україні, є виключно наслідком поганого настрою та скиглень деяких західних політиків.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Ось прокинувся умовний "працівник апарату" в поганому настрої, поділився за кавою скигленням з журналістом, і от уже мільйони бачать заголовок "Все пропало, Путін (Володимир Путін, голова Кремля, - ред.) перемагає". Ага, точно перемагає. Це іронія", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, ці ж самі песимісти не вірили у те, що Київ протримається більше 3 діб з початку повномасштабного вторгнення Росії, Європа запровадить нафтове ембарго, а Україна отримає важку техніку від НАТО.

Водночас реальність, є дещо іншою. Починаючи з березня світ переосмислив війну в Україні, а Київ тим часом щодня продовжує спілкуватися з радниками, членами парламенту й представниками західних країн.

"Те, що Путін має ганебно програти цю війну, – абсолютний консенсус лідерів цивілізованого світу. Підкреслюю ще раз: програш РФ - безумовна мета цивілізованого світу заради прогресивного розвитку людства, а не повернення в радянські табори та холодні війни", - додав Подоляк.

Україна, як зауважив радника голови Офісу президента, не планує приймати жодні компроміси й йти на поступки. Наша країна поверне тимчасово окуповані території військовим шляхом, оскільки має власний військовий розрахунок щодо цього.

"Все, що для цього потрібно, - конкретна кількість позицій конкретної важкої техніки для формування паритету озброєння", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк нещодавно також відреагував на ультиматум Росії щодо завершення війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаВійна в Україні