ru ua
Ср, 29 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Реальность иная. У Зеленского о пессимистических прогнозах касаемо Украины

Новина українською →
Среда 29 июня 2022 17:45
Реальность иная. У Зеленского о пессимистических прогнозах касаемо Украины Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Пессимистические прогнозы западных изданий о войне в Украине являются исключительно следствием плохого настроения и нытиков некоторых западных политиков.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Вот проснулся условный "сотрудник аппарата" в плохом настроении, поделился за кофе поскуливанием с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок "Все пропало, Путин (Владимир Путин, глава Кремля, - ред.) побеждает". Ага, точно побеждает. Это ирония", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, эти же самые пессимисты не верили в то, что Киев продержится более 3 суток с начала полномасштабного вторжения России, Европа введет нефтяное эмбарго, а Украина получит тяжелую технику от НАТО.

В то же время реальность, является несколько иной. Начиная с марта мир переосмыслил войну в Украине, а Киев тем временем продолжает ежедневно общаться с советниками, членами парламента и представителями западных стран.

"То, что Путин должен позорно проиграть эту войну, - абсолютный консенсус лидеров цивилизованного мира. Подчеркиваю еще раз: проигрыш РФ - безусловная цель цивилизованного мира ради прогрессивного развития человечества, а не возвращение в советские лагеря и холодные войны", - добавил Подоляк.

Украина, как отметил советник главы Офиса президента, не планирует принимать никакие компромиссы и идти на уступки. Наша страна вернет временно оккупированные территории военным путем, поскольку имеет собственный военный расчет на этот счет.

"Все, что для этого нужно, - конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружений", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк недавно также отреагировал на ультиматум России о завершении войны в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Война в Украине
NEWS
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20
DAILY
"Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Россию ненавижу больше, чем сами украинцы": как живут в Украине с российским паспортом