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Реальність інакша. У Зеленського про песимістичні прогнози щодо України

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Середа 29 червня 2022 17:45
Реальність інакша. У Зеленського про песимістичні прогнози щодо України Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Песимістичні прогнози західних видань щодо війни в Україні, є виключно наслідком поганого настрою та скиглень деяких західних політиків.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Ось прокинувся умовний "працівник апарату" в поганому настрої, поділився за кавою скигленням з журналістом, і от уже мільйони бачать заголовок "Все пропало, Путін (Володимир Путін, голова Кремля, - ред.) перемагає". Ага, точно перемагає. Це іронія", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, ці ж самі песимісти не вірили у те, що Київ протримається більше 3 діб з початку повномасштабного вторгнення Росії, Європа запровадить нафтове ембарго, а Україна отримає важку техніку від НАТО.

Водночас реальність, є дещо іншою. Починаючи з березня світ переосмислив війну в Україні, а Київ тим часом щодня продовжує спілкуватися з радниками, членами парламенту й представниками західних країн.

"Те, що Путін має ганебно програти цю війну, – абсолютний консенсус лідерів цивілізованого світу. Підкреслюю ще раз: програш РФ - безумовна мета цивілізованого світу заради прогресивного розвитку людства, а не повернення в радянські табори та холодні війни", - додав Подоляк.

Україна, як зауважив радника голови Офісу президента, не планує приймати жодні компроміси й йти на поступки. Наша країна поверне тимчасово окуповані території військовим шляхом, оскільки має власний військовий розрахунок щодо цього.

"Все, що для цього потрібно, - конкретна кількість позицій конкретної важкої техніки для формування паритету озброєння", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк нещодавно також відреагував на ультиматум Росії щодо завершення війни в Україні.

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