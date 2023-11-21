Реальні цифри набагато вищі. В ООН говорять про 10 тисяч жертв через війну в Україні

"Десять тисяч загиблих цивільних - це похмура віха для України. Війна РФ проти України триває вже 21-й місяць та загрожує перетворитися на тривалий конфлікт, що потягне за собою втрати людських життів, масштаби яких годі й уявити", - заявила голова Моніторингової місії Даніель Белль.

За даними комісії, значна частина смертей та поранень фіксується далеко від лінії фронту. Це пов'язано з тим, що російська армія застосовує далекобійні ракети і баражувальні боєприпаси. Вони вражають населені пункти по всій країні.

За останні 3 місяці більшість жертв сталися на підконтрольній уряду України території.

"Можна констатувати, що в Україні зараз немає повністю безпечних місць", - сказала Белль.

Вона також звертає увагу на те, що часто гинуть літні люди, які не мають можливості виїхати у безпечні місця.

Водночас в ООН вважають, що реальна кількість втрат серед цивільних значно вища озвученої.

В ООН не бачать геноцид українців

Зазначимо, що нещодавно голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Месе заявив, що організація все ще не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид.

За його словами, комісія не має достатніх доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

Разом з тим спеціальний доповідач ООН з питань тортур Еліс Джілл Едвардс заявила про те, що катування російських силовиків щодо українців є частиною політики Кремля.

Раніше в ООН заявляли, що спочатку російського повномасштабного вторгнення в Україну загинули щонайменше 9 701 цивільних, ще 17 748 поранені.

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