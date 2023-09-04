В ООН заявили, що "не мають достатньо доказів" для визнання геноциду в Україні

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні наразі "не має достатньо наявних доказів", що в країні відбувається геноцид.

Про це заявив голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе на пресконференції у Києві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода .

"На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні - ред.) відбувається геноцид", - сказав Мьосе.

За його словами, комісія не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

"Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком. Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови (для визнання геноциду - ред.), які підтверджені судовою практикою", - зазначив голова комісії ООН.

Водночас він додав, що розслідування в Україні продовжуватимуть. За його словами, раніше комісія вже зазначала, що "в російських ЗМІ були певні заяви, які, можливо, могли мати стосунок до питання про підбурювання до геноциду".

Мьосе зазначив, що "це питання не слід розглядати окремо від інших висновків".

"Як ви знаєте, ми виявили велику кількість воєнних злочинів. Ми виявили, що принаймні щодо двох тем, а саме тортур і атак (по енергетичній інфраструктурі України - ред.) з жовтня 2022 року. Питання полягає в тому, чи слід розглядати їх як злочини проти людяності... І ми визначили, що є ознаки того, що це може бути злочином проти людяності. Тому я вважаю, що корисно подивитися на усе в контексті", - сказав голова комісії ООН.

Комісія ООН з розслідування порушень прав людини відвідала Україну

Нагадаємо, члени Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень прав людини в Україні з 28 серпня до 4 вересня 2023 року здійснили третій візит до країни.

"У рамках своєї поточної місії щодо встановлення фактів комісари відвідають кілька міст в Україні, зокрема, місто Умань Черкаської області та місто Київ, з метою розслідування можливих порушень та утисків прав людини, а також порушень міжнародного гуманітарного права, та зустрінуться з жертвами та свідками ", - раніше повідомляли в ООН.

Чим займається Комісія ООН із розслідування порушень?

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні - це незалежний орган, уповноважений Радою з прав людини ООН, серед іншого, розслідувати всі ймовірні порушення та утиски прав людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов'язані з ними злочини у контексті агресії РФ проти України .

Метою Комісії є встановлення фактів, обставин та причин будь-яких таких порушень та утисків; а також збирання, консолідація та аналіз доказів таких порушень. Комісія надасть доповідь про свою діяльність Генеральній Асамблеї у жовтні 2023 року.