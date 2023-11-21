Реальные цифры гораздо выше. В ООН говорят о 10 тысячах жертв из-за войны в Украине

"Десять тысяч погибших гражданских - это мрачная веха для Украины. Война РФ против Украины продолжается уже 21-й месяц и грозит превратиться в длительный конфликт, что повлечет за собой потери человеческих жизней, масштабы которых немыслимы", - заявила глава Мониторинговой миссии Даниэль Белль.

По данным комиссии, значительная часть смертей и ранений фиксируется вдали от линии фронта. Это связано с тем, что российская армия применяет дальнобойные ракеты и барражировочные боеприпасы. Они поражают населенные пункты по всей стране.

За последние 3 месяца большинство жертв произошло на подконтрольной правительству Украины территории.

"Можно констатировать, что в Украине сейчас нет полностью безопасных мест", – сказала Белль.

Она также обращает внимание на то, что часто гибнут пожилые люди, не имеющие возможности уехать в безопасные места.

В то же время в ООН считают, что реальное количество потерь среди гражданских значительно выше озвученного.

В ООН не видят геноцид украинцев

Отметим, что недавно глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе заявил, что организация все еще не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид.

По его словам, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации Конвенции о геноциде.

Вместе с тем специальный докладчик ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс заявила о том, что пытки российских силовиков в отношении украинцев являются частью политики Кремля.

Ранее в ООН заявляли, что первоначально российское полномасштабное вторжение в Украину погибли по меньшей мере 9 701 гражданских, еще 17 748 ранены.

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