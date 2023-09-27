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В ООН розповіли, скільки загинуло цивільних в Україні з початку війни

Середа 27 вересня 2023 01:47
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В ООН розповіли, скільки загинуло цивільних в Україні з початку війни Фото: в ООН назвали число загиблих цивільних через війну РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

З початку російського повномасштабного вторгнення в Україні загинуло щонайменше 9 701 цивільних, ще 17 748 поранено. Водночас в ООН вважають, що реальна кількість втрат серед цивільних значно вища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Верховного комісара ООН з прав людини.

За даними УВКПЛ в контрольованих Україною частинах Донецькій і Луганській областях 4287 загиблих і 6324 поранених. На окупованих Росією територіях 805 загиблих і 2815 поранених.

Однак у відомстві стверджують, що що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії наразі ускладнене. Зокрема, йдеться про Маріуполь, Лисичанськ, Попасну та Сєвєродонецьк.

В інших регіонах, які знаходяться під контролем Украхни 11 577 втрат (3 263 загиблих і 8 314 поранених). На територіях, які знаходяться під окупацією 1641 втрата (1346 загиблих і 295 поранених).

Втрати під час війни

Видання The New York Times з посилання на американських посадовців заявило, що загальна кількість поранених і вбитих військових з боку України та Росії за період повномасштабної війни оцінюється в майже 500 тисяч, більшість - росіяни.

В Міноборони України розповіли, що інформація про втрати української армії під час війни є державною таємницею. Розголошувати ці дані небезпечно.

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