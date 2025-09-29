UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Реальне" божевілля: як Луніна та його одноклубників зустріли в Казахстані (відео)

Фото: Вінісіус в шоці (x.com/realmadriden)
Автор: Андрій Костенко

Мадридський "Реал" прибув до казахстанської Алмати, де у вівторок, 30 вересня, проведе матч 2-го туру основного раунду Ліги чемпіонів з місцевим "Кайратом".

Про гарячу зустріч "вершкових" у Казахстані – розповідає РБК-Україна.

Гаряча зустріч опівночі

"Королівський клуб" подолав майже 6500 км, щоб дістатися на матч з найсхіднішим учасником Ліги чемпіонів цього сезону.

Команда Хабі Алонсо прибула до Казахстану в неділю 28 вересня близько півночі за місцевим часом. Шлях зайняв понад вісім годин і, судячи з усього, дуже виснажив футболістів. Гравці виглядали втомленими.

Організатори подбали, аби приїзд запам'ятався футболістам "Реала" надовго: їх зустрічали урочисто – з піснями, у національних костюмах.

Тим часом біля аеропорту зібрався натовп. Людей було настільки багато, що влада Алмати змушена була залучити поліцію для гарантії безпеки.

Втім, дочекатися зіркових гостей все одно не вдалося. "Реал" поїхав з літовища через VIP-зону, за що отримав порцію хейту від казахстанських фанатів.

Що їсть Мбаппе на вечерю

Зірки іспанського гранда вирушили до елітного готелю InterContinental Almaty. За даними місцевих ЗМІ, клуб заздалегідь викупив усі вільні номери, щоб уникнути сторонніх гостей.

Це одначе не завадило фанатам зібратися біля готелю та навіть у лобі, аби привітати "Королівський клуб". Одному хлопчикові навіть вдалося прорватися до Кіліана Мбаппе, поки команда чекала біля ресепшену.

У мережі вже з'явилося декілька відео перебування гравців "Реала" в готелі. Зокрема, дехто навіть зміг зняти, як Мбаппе насолоджується ситною вечерею після довгого перельоту.

Унікальна можливість

Зрозуміти жителів Алма-Ати, які влаштували нічне "полювання" за "Реалом", нескладно. Іншої можливості побачити "Королівський клуб" може й не бути.

Усі квитки (23 тисячі) на матч "Кайрат" – "Реал" розкупили за лічені години. Хоча ціни для Казахстану дуже високі – від 110 до майже 400 євро.

Матч відбудеться у вівторок, 30 вересня, і розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Раніше ми повідомили, що найближчий єврокубковий суперник "Динамо" переписав унікальний рекорд в Англії.

Також читайте, як українські легіонери запалювали в Європі та світі минулого вікенду.

Читайте РБК-Україна в Google News