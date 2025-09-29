"Реальное" безумие: как Лунина и его одноклубников встретили в Казахстане (видео)

Мадридский "Реал" прибыл в казахстанскую Алматы, где во вторник, 30 сентября, проведет матч 2-го тура основного раунда Лиги чемпионов с местным "Кайратом".
О горячей встрече "сливочных" в Казахстане - рассказывает РБК-Украина.
"Королевский клуб" преодолел почти 6500 км, чтобы добраться на матч с самым восточным участником Лиги чемпионов этого сезона.
Команда Хаби Алонсо прибыла в Казахстан в воскресенье 28 сентября около полуночи по местному времени. Путь занял более восьми часов и, судя по всему, очень истощил футболистов. Игроки выглядели уставшими.
Организаторы позаботились, чтобы приезд запомнился футболистам "Реала" надолго: их встречали торжественно - с песнями, в национальных костюмах.
Тем временем возле аэропорта собралась толпа. Людей было настолько много, что власти Алматы вынуждены были привлечь полицию для гарантии безопасности.
Огромное присутствие полиции было развернуто на улицах Казахстана, когда толпы болельщиков собрались, чтобы поприветствовать Los Blancos!!!
Впрочем, дождаться звездных гостей все равно не удалось. "Реал" уехал с аэродрома через VIP-зону, за что получил порцию хейта от казахстанских фанатов.
Звезды испанского гранда отправились в элитный отель InterContinental Almaty. По данным местных СМИ, клуб заранее выкупил все свободные номера, чтобы избежать посторонних гостей.
Это однако не помешало фанатам собраться возле отеля и даже в лобби, чтобы приветствовать "Королевский клуб". Одному мальчику даже удалось прорваться к Килиану Мбаппе, пока команда ждала у ресепшена.
В сети уже появилось несколько видео пребывания игроков "Реала" в отеле. В частности, некоторые даже смогли снять, как Мбаппе наслаждается сытным ужином после долгого перелета.
Понять жителей Алма-Аты, устроивших ночную "охоту" за "Реалом", несложно. Другой возможности увидеть "Королевский клуб" может и не быть.
Все билеты (23 тысячи) на матч "Кайрат" - "Реал" раскупили за считанные часы. Хотя цены для Казахстана очень высокие - от 110 до почти 400 евро.
Матч состоится во вторник, 30 сентября, и начнется в 19:45 по киевскому времени.
