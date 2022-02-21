Realme презентует самую быструю зарядку для смартфонов

Компания Realme готовится выпустить самое мощное зарядное устройство для собственных смартфонов. Представит его уже 28 февраля на MWC 2022.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-акаунт Realme.
Ожидается, что 28 февраля компания также представит и Realme GT2 Pro для международных рынков.
Как и предыдущие зарядные устройства, этот так же окрашен в белый цвет.
Среди известных характеристик:
В прошлом году Xiaomi уже представила адаптер, который может зарядить аккумулятор емкостью 4000 мА*ч за 8 минут, однако он так и не поступил в продажу.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейский союз может утвердить единый порт для гаджетов.