Realme презентує найшвидшу зарядку для смартфонів

Компанія Realme готується випустити найпотужніший зарядний пристрій для власних смартфонів. Представить його вже 28 лютого на MWC 2022.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Realme.
Очікується, що 28 лютого компанія також представить і Realme GT2 Pro для міжнародних ринків.
Як і попередні зарядні пристрої, цей так само пофарбований в білий колір.
Серед відомих характеристик:
Торік Xiaomi вже представила адаптер, який може зарядити акумулятор місткістю 4000 мА*год за 8 хвилин, проте він так і не надійшов у продаж.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейський союз може затвердити єдиний порт для гаджетів.