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Realme презентує найшвидшу зарядку для смартфонів

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Realme готується випустити найпотужніший зарядний пристрій для власних смартфонів. Представить його вже 28 лютого на MWC 2022.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Realme.

Очікується, що 28 лютого компанія також представить і Realme GT2 Pro для міжнародних ринків.

Як і попередні зарядні пристрої, цей так само пофарбований в білий колір.

Серед відомих характеристик:

  • максимальна вихідна потужність - 200 Вт (20 В і 10 а);
  • Підтримка USB Power Delivery, яка обмежена 45 Вт (5 В і 3 А, 20 В і 2,25 А).

Торік Xiaomi вже представила адаптер, який може зарядити акумулятор місткістю 4000 мА*год за 8 хвилин, проте він так і не надійшов у продаж.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейський союз може затвердити єдиний порт для гаджетів.

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