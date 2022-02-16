ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС может утвердить единый порт для всех гаджетов. Apple этим недовольна

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 16:46
ЕС может утвердить единый порт для всех гаджетов. Apple этим недовольна Фото: ЕС может утвердить единый порт для всех гаджетов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз может утвердить единый порт для смартфонов, планшетов и наушников до начала следующего года. Закон инициировали еще десять лет назад, но доработали лишь в 2021 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.

Сегодня смартфоны Apple заряжается с помощью разьема Lightning, а Android тем временем использует USB Type-C.

Согласно статистике за 2018 год:

  • 50% смартфонов используют micro USB;
  • 29% - USB Type-C;
  • 21% — Lightning.

В нынешнем году большинство уже перешло на использование именно Type-C.

Как отметил парламентарий Алекс Агиус Салиб, Европарламент рассмотрит закон уже в мае нынешнего года, после чего ЕС должен будет обсудить этот вопрос ещё и с отдельными странами.

"Он вступит в силу до конца года. Это наше намерение", - добавил Салиб.

Также парламентарий отметил, что единый порт будет доступен для:

  • электронных книг;
  • слабых ноутбуков;
  • клавиатур;
  • компьютерных мышек;
  • наушников;
  • смарт-часов;
  • электронных игрушек;
  • смартфонов;
  • планшетов;
  • наушников.

Более того, Салиб желает, чтобы Европарламент также и "гармонизировал" инфраструктуру беспроводной зарядки к 2025 году.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейский Союз рассмотрит возможность внедрения универсальных зарядных устройств для телефонов, планшетов и наушников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше