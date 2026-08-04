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"Реалії на полі бою": Корецький анонсував ревізію держбюджету

01:21 04.08.2026 Вт
2 хв
Причиною стали конкретні реалії на полі бою та рішення Ставки
aimg Катерина Коваль
Фото: прем'єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Реалії на полі бою вимагають додаткового фінансування Сил оборони в 2026 році, тому уряд актуалізує держбюджет до кінця року та план на 2027-й.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького на нараді з послами, яку наводить Інтерфакс-Україна.

Чому знадобилось додаткове фінансування

"Базову потребу у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік забезпечено. Але ми зустрічалися з виконувачем обов'язків міністра оборони паном Хмарою, зустрічалися з міністром внутрішніх справ, з широким представленням Сил оборони - є додаткова потреба, яка викликана реаліями на полі бою, окремим особливим рішенням Ставки, і це потребує додаткового фінансування. Тому зараз будемо актуалізувати бюджет до кінця 26-го року і план на 27-й", - сказав Корецький на нараді з послами в Києві.

Яка підтримка знадобиться від партнерів

Прем'єр наголосив, що в цьому питанні уряду знадобиться підтримка дипломатичного корпусу для забезпечення додаткового фінансування.

Що з російськими активами

Окремим завданням прем'єр виділив використання заморожених російських суверенних активів для оборони та відновлення України.

Нагадаємо, Корецький уже неодноразово заявляв про плани реформ на посаді прем'єра. Ще у липні він анонсував оптимізацію держуправління Кабміну, доручивши посилити координацію між відомствами та контроль рішень уряду.

Також нещодавно прем'єр назвав суму, якої не вистачає енергетиці України перед зимою - незабезпечена потреба галузі становить близько 650 мільйонів євро.

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Міністерство оборони УкраїниСергій КорецькийДержбюджет