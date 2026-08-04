"Реалії на полі бою": Корецький анонсував ревізію держбюджету

Реалії на полі бою вимагають додаткового фінансування Сил оборони в 2026 році, тому уряд актуалізує держбюджет до кінця року та план на 2027-й.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького на нараді з послами, яку наводить Інтерфакс-Україна.
"Базову потребу у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік забезпечено. Але ми зустрічалися з виконувачем обов'язків міністра оборони паном Хмарою, зустрічалися з міністром внутрішніх справ, з широким представленням Сил оборони - є додаткова потреба, яка викликана реаліями на полі бою, окремим особливим рішенням Ставки, і це потребує додаткового фінансування. Тому зараз будемо актуалізувати бюджет до кінця 26-го року і план на 27-й", - сказав Корецький на нараді з послами в Києві.
Прем'єр наголосив, що в цьому питанні уряду знадобиться підтримка дипломатичного корпусу для забезпечення додаткового фінансування.
Окремим завданням прем'єр виділив використання заморожених російських суверенних активів для оборони та відновлення України.
Нагадаємо, Корецький уже неодноразово заявляв про плани реформ на посаді прем'єра. Ще у липні він анонсував оптимізацію держуправління Кабміну, доручивши посилити координацію між відомствами та контроль рішень уряду.
Також нещодавно прем'єр назвав суму, якої не вистачає енергетиці України перед зимою - незабезпечена потреба галузі становить близько 650 мільйонів євро.