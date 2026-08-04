"Реалии на поле боя": Корецкий анонсировал ревизию госбюджета

Почему понадобилось дополнительное финансирование

"Базовая потребность во внешнем финансировании на 2026 год обеспечена. Но мы встречались с исполняющим обязанности министра обороны господином Хмарой, встречались с министром внутренних дел, с широким представлением Сил обороны - есть дополнительная потребность, которая вызвана реалиями на поле боя, отдельным особым решением Ставки, и особым решением Ставки. конца 26-го года и план на 27-й", - сказал Корецкий на совещании с послами в Киеве.

Какая поддержка потребуется от партнеров

Премьер подчеркнул, что в этом вопросе правительству потребуется поддержка дипломатического корпуса для обеспечения дополнительного финансирования.

Что с российскими активами

Отдельной задачей премьер выделил использование замороженных российских суверенных активов для обороны и восстановления Украины.