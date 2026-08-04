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"Реалии на поле боя": Корецкий анонсировал ревизию госбюджета

01:21 04.08.2026 Вт
2 мин
Причиной послужили конкретные реалии на поле боя и решения Ставки
aimg Екатерина Коваль
Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com/sergii.koretskyi.page)

Реалии на поле боя требуют дополнительного финансирования сил обороны в 2026 году, поэтому правительство актуализирует госбюджет до конца года и план на 2027-й.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого на совещании с послами, которое приводит Интерфакс-Украина.

Почему понадобилось дополнительное финансирование

"Базовая потребность во внешнем финансировании на 2026 год обеспечена. Но мы встречались с исполняющим обязанности министра обороны господином Хмарой, встречались с министром внутренних дел, с широким представлением Сил обороны - есть дополнительная потребность, которая вызвана реалиями на поле боя, отдельным особым решением Ставки, и особым решением Ставки. конца 26-го года и план на 27-й", - сказал Корецкий на совещании с послами в Киеве.

Какая поддержка потребуется от партнеров

Премьер подчеркнул, что в этом вопросе правительству потребуется поддержка дипломатического корпуса для обеспечения дополнительного финансирования.

Что с российскими активами

Отдельной задачей премьер выделил использование замороженных российских суверенных активов для обороны и восстановления Украины.

Напомним, Корецкий уже неоднократно заявлял о планах реформ в должности премьера. Еще в июле он анонсировал оптимизацию госуправления Кабмина , поручив усилить координацию между ведомствами и контроль решений правительства.

Также недавно премьер назвал сумму, которой не хватает энергетике Украины перед зимой - необеспеченная потребность отрасли составляет около 650 миллионов евро.

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