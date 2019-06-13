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"Реал" встановив новий рекорд за видатками на трансфери

Новини » Спорт    13.06.2019 - 12:31
"Реал" встановив новий рекорд за видатками на трансфери
Фото: "Реал" встановив рекорд за видатками після трансферу Менді (realmadrid.com)

Мадридський клуб витратив понад 300 млн євро

Мадридський "Реал" встановив новий особистий рекорд за витратами на підписання гравців в окремо взяте трансферне вікно. Про це повідомляє Marca.

Оновленню рекорду посприяв перехід лівого захисника "Ліона" Ферлана Менді за 48 млн євро.

Таким чином, загальна сума трансферів в це літнє трансферне вікно мадридської команди вже склала 303 млн євро. Склад "Реала" також поповнили Еден Азар ("Челсі", 100 млн євро), Лука Йович ("Айнтрахт", 60 млн євро), Едер Мілітао ("Порту", 50 млн євро), Менді ("Ліон", 48 млн євро) і Родріго ("Сантос", 45 млн євро).

Минулий рекорд був встановлений в то трансферне вікно, коли в команду з "Манчестер Юнайтед" перейшов Кріштіану Роналду, Кака ("Мілан"), Каріма Бензема ("Ліон") і Хабі Алонсо ("Ліверпуль").

Нагадаємо, фіналіст Ліги чемпіонів-2018/19 не підписав жодного гравця за два трансферних вікна.

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