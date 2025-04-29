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Рафінья та ще троє з "Барселони" – головні претенденти на "Золотий м'яч"-2025

Вівторок 29 квітня 2025 12:43
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Рафінья та ще троє з "Барселони" – головні претенденти на "Золотий м'яч"-2025 Фото: Рафінья після перемоги в Кубку Іспанії (instagram.com/raphinha)
Автор: Андрій Костенко

Напередодні півфіналів Ліги чемпіонів оновили рейтинг претендентів на "Золотий м'яч"-2025. Серед фаворитів – домінування представників іспанської "Барселони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Goal.

У "Золотого м'яча" буде новий володар

Триває заочна боротьба за головний індивідуальний приз світового футболу. Минулорічний лауреат, іспанський хавбек "Манчестер Сіті" Родрі, цьогоріч не зможе захистити титул – ще у вересні він отримав травму коліна, яка передчасно завершила його сезон.

Майже випав з боротьби й головний його минулорічний конкурент – Вінісіус Жцніор з "Реала", через підсумкове друге місце якого мадридський клуб бойкотував церемонію-2024. "Вершкові" наразі програють все, що тільки можливо, та й сам Вінісіус – далекий від найкращої форми.

Особливістю 2025 року в футболі є те, що в ньому немає великих міжнародних турнірів на рівні збірних. Це дає шанс гравцям, які не можуть претендувати на великі перемоги з національними командами, проте виблискують на клубному рівні. Зазвичай в такі сезони вирішальним фактором є успіх в Лізі чемпіонів. Проте зараз у топового європейського змагання з'явився серйозний конкурент – Клубний чемпіонат світу.

Домінування футболістів "Барселони"

У оновленому рейтингу претендентів поки перевага на стороні представників іспанської "Барселони": їх у списку четверо. До того ж саме гравець каталонців Рафінья зараз є головним фаворитом.

Чотири представника в топ-20 має також французький ПСЖ, але вони розташувалися трохи нижче. Три футболіста представляють у списку мадридський "Реал", але серед них лише Мбаппе – у топ-10.

Рейтинг претендентів на "Золотий м'яч"-2005 за версією порталу Goal, топ-20

  1. Рафінья Діас (Бразилія, "Барселона")
  2. Усман Дембеле (Франція, ПСЖ)
  3. Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона")
  4. Педрі (Іспанія, "Барселона")
  5. Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль")
  6. Роберт Левандовські (Польща, "Барселона")
  7. Деклан Райс (Англія, "Арсенал")
  8. Лаутаро Мартінес (Аргентина, "Інтер")
  9. Харрі Кейн (Англія, "Баварія")
  10. Кіліан Мбаппе (Франція, "Реал")
  11. Нуну Мендеш (Португалія, ПСЖ)
  12. Джуд Беллінгем (Англія, "Реал")
  13. Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал")
  14. Вітінья (Португалія, ПСЖ)
  15. Дезіре Дуе (Франція, ПСЖ)
  16. Віктор Дьокереш (Швеція, "Спортинг")
  17. Майкл Олісе (Франція, "Баварія")
  18. Букайо Сака (Англія, "Арсенал")
  19. Александер Ісак (Швеція, "Ньюкасл")
  20. Вірджіл ван Дейк (Нідерланди, "Ліверпуль")

Раніше представили анонс та прогноз на матч "Арсенал" – ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів.

Також повідомили, хто став переможцем Юнацької ліги УЄФА.

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