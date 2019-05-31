ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Реал" готов улучшить предложение по вингеру "Челси"

Новости » Спорт    31.05.2019 - 11:44
"Реал" готов улучшить предложение по вингеру "Челси"
Фото: Эден Азар (twitter.com/ChelseaFC)

В скором времени "синие" получат предложение в размере 120 млн евро

Реал в ближайшее время сделает новое предложение "Челси" о трансфере вингера Эдена Азара. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, мадридцы готовы предложить 120 миллионов евро (106 миллионов фунтов).

Позавчера Азар дал понять, что летом покинет лондонский клуб. В то же время, бельгиец подчеркнул, что все зависит от переговоров двух клубов, одним из которых является Реал.

Предложение о переходе вингера лондонцы должны были получить еще вчера.

28-летний полузащитник мог уйти из Челси в мадридский клуб еще в прошлом году. Однако на тот момент Синие не хотели его продавать.

Ранее Азар сообщил руководству клуба, что не собирается продлевать текущее соглашение, которое рассчитано до лета следующего года. Если его продажа не состоится, то в таком случае он сможет уйти свободным агентом в середине 2020-го.

Эден Азар выступает за Челси с лета 2012 года. За его трансфер Синие заплатили Лиллю 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар сыграл в 52 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 мячей и сделал 17 ассистов.

"Барселона" заморозила вопрос о приобретении Гризманна Четыре футболиста "Челси" поспорят за звание лучшего в финале ЛЕ
Новости Украины РеалЧелситрансферы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь